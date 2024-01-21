У ЗСУ підтвердили захоплення військами рф села Крохмальне на Харківщині

Росіяни захопили село Крохмальне у Куп’янському районі на Харківщині, а ЗСУ відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя українських захисників.

Про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемарафону, пише Слово і Діло.

За його словами, у Крохмальному проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було розташовано близько 5 будинків, які були зруйновані російським агресором. Він відзначив, що захоплення цього населеного пункту дозволяє загарбникам виправдати втрату понад 7 тисяч військових з початку року, тоді як Україна намагається зберегти життя своїм бійцям.

«Наша основна мета – вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі», – додав речник.

Він також відзначив, що загрози для сусідніх підрозділів це не становить.

У 2022 році Крохмальне вже було окуповане росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.

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