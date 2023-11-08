Україна отримала звіт з рекомендацією Єврокомісії

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова передала прем’єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціэю про початок вступних переговорів.

Про це очільник уряду повідомив у Telegram в середу, 8 листопада, пише Кореспондент.

«Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС.

Документ рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу», – написав прем’єрі додав, що оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України.

Шмигаль нагадав, що менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ і провела зміни у законодавсті.

«Наступним кроком є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС. З кожним днем Україна постійно наближається до повноцінного членства в ЄС», – запевнив він.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна запровадила 90% реформ, які від неї очікував ЄС. Подальшою умовою початку переговорів є виконання незавершених реформ.

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