Українські бійці взяли в полон окупанта, який охороняв кордон із Харківщиною

Обмінний фонд для повернення українських захисників і захисниць із російського полону поповнився черговим екземпляром – молодший сержант Сергій Саранчін, 33 роки. Служив у 350-му мотострілецькому полку рф, розвідник, стрілок.

Відеорозповідь полоненого опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами рашиста, після отримання повістки він з’явився у свій військкомат і був мобілізований. Боявся потрапити тільки до підрозділу «Шторм z». Сказали, що буде охороняти кордон у Бєлгородській області. Але замість цього відправили на штурм.

Було завдання взяти окоп і чекати заміни. Вже на місці вони зрозуміли, що їх кинули без їжі, бк та води. Підмога так і не прийшла, бо була знищена ще на підходах. Почався штурм, їм запропонували здатися, бій не вели, бо не було бк, здалися в полон.

В полоні ніхто не бив, фашистів не бачив. Вважає, що щось потрібно в росії міняти, адже дуже багато росіян вже загинуло, багато російських жінок стали вдовами. Вважає, що краще сісти у в’язницю, косити, аніж знову потрапити на війну.

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