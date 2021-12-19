В центре Мариуполя рухнула главная городская елка (видео)

Сегодня около 17:00 в Мариуполе на Театральной площади упала елка, которую торжественно открыли накануне Дня Святого Николая.

По словам очевидцев, конструкция новогоднего дерева не выдержала порывов сильного ветра, сообщает 0629.com.ua — Сайт города Мариуполя.

По словам очевидцев, упала верхушка елки, при этом она продолжала гореть огнями. Пострадавших нет. Некоторые горожане, которые гуляли поблизости, начали воровать елочные украшения.

Для демонтажа конструкции приехал автокран, но у водителя возникли сложности с парковкой на площади.