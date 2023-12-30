В деокупованому селищі на Харківщині відновила роботу поліцейська станція

Поліцейська станція в селищі Чкаловське на Харківщині була розграбована та пошкоджена військовими росії під час окупації громади. 28 грудня в рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» в населеному пункті відкрили нову поліцейську станцію.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На території громади працюватимуть двоє поліцейських офіцерів – Олександр Настенко і Ярослав Миланко.

Приміщення облаштували необхідною офісною технікою та всіма приладдями для роботи.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”