В Ізюмі в руках у чоловіка здетонувала вибухівка

3 липня в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета зазнав множинних поранень рук, ніг та тіла 31-річний житель Ізюма.

За попередніми даними, вибухівка здетонувала в руках чоловіка 1991 року народження. Наразі постраждалий перебуває у місцевій лікарні, повідомили у ДСНС Харківської області.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета треба повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

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