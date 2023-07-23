Україна

В селі Кучерівка після обстрілу горіли склади на площі 1000 кв. метрів

Автор Галина Шподарева
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22 липня близько 15:00 ворог завдав масованого артилерійського удару по селу Кучерівка Петропавлівської громади Куп’янського району. Внаслідок обстрілів на території сільськогосподарського підприємства сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

В селі Кучерівка після обстрілу горіли склади на площі 1000 кв. метрів 5

Загорілася складська будівля, де зберігались дрова та корма для худоби. Площа пожежі склала близько 1000 м².

До ліквідації пожежі були залучені 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп’янська та селища Дворічна.

О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

В селі Кучерівка після обстрілу горіли склади на площі 1000 кв. метрів 7

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