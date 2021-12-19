В Украине официально стартовала «Тысяча за вакцинацию»: как получить

Сегодня, 19 декабря официально стартует проект «єПідтримка» , участники которого могут получить 1000 гривен за полный курс вакцинации.

Об этом напомнили в Минцифре.

“Обновляйте приложение и присоединяйтесь также, чтобы подать заявку на получение 1000 гривен в приложении Дія в несколько кликов. Для этого нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет и иметь «зеленый» сертификат о вакцинации в приложении «Дія», — говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку на выплату, нужно оформить специальную карточку «підтримка» в одном из банков-партнеров. Далее — авторизироваться и обновить до последней версии приложение Дія и убедиться, что в приложении вы имеете “зеленый” COVID-сертификат.

В разделе «Услуги» необходимо выбрать пункт «Поддержка», а затем выбрать карту для оплаты

«Ожидайте зачисления средств от Минэкономики в течение 10 дней», — отметили в ведомстве.

Заявку необходимо подать в период с 19 по 29 декабря включительно.

Деньги можно потратить на книги, спортзал билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины.

Напомним, 8 декабря закон о направлении средств на программу «поддержка» был подписан президентом. 1000 гривен с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

Зарегистрированные в «Дії» после проверки на соответствие установленным критериям могут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Для получения выплат в программе «єПідтримка» на первом этапе необходимо подать заявку в «Дії» до 29 декабря.

В настоящее время тысячу за вакцинацию сначала можно получить только с приложением «Дія».

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды.

Источник: Левый берег