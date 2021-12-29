В Украине выявили еще пять случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

В Украине выявили пять новых случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «Омикрон». Так что общее количество выявленных случаев возросло до 6, сообщает «Громадське» со ссылкой на главного санврача Игоя Кузина.

Первый случай инфицирования «Омикроном» зафиксировали 18 декабря у вернувшегося из ОАЭ человека. Уже 21 декабря стало известно, что пациент поправился и получил отрицательный ПЦР-тест.

Пять новых случаев зафиксировал Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского.

Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева, двух жителей Киевской области и по одному случаю в Днепре и Львове. Трое заболевших недавно вернулись из-за границы: находились в ОАЭ, Германии и Польше.

По словам Кузина, сейчас идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.