В Україні змінили наповнення «пакунку малюка»

В Україні з 1 січня змінилося наповнення «пакету малюка».

Як пише Кореспондент, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Тепер у бебі-бокси додали нові та збільшать кількість товарів, які користуються попитом, зокрема, багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки).

Також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, зате зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого малюки швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки).

Новий зміст «пакету малюка» було затверджено наказом Міністерства соцполітики від 2 січня 2024 року.

Окрім цього, зросла і вартість «пакету малюка» з 6816 до 7689 гривень. Це сталося на тлі зростання прожиткового мінімуму.

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