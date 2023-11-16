В Україну йде сніг: ДСНС нагадує про необхідність «перевзувати» автівки

Ближчими днями, за інформацією метеорологів, у більшості областей очікується зниження температури повітря та сніг. Так, 18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями до 20 см.

Про це повідомили в ДСНС України.

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см.

На дорогах можлива ожеледиця.

«Одягайтеся тепліше і переконайтесь, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов. Просимо водіїв, хто цього ще не зробив, подбати про зміну літньої гуми на зимову. Дотримуйтесь ПДР і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів – сповільнюйте швидкість і будьте максимально пильними», – звернулися рятувальники до водіїв.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”