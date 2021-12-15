Верховная Рада приняла законопроект об авторских правах

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления (№ 5572).

Целью документа является разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, избегание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских художников и мирового авторского сообщества. Об этом сообщили на канале Верховной Рады в Telegram.

Нардеп Регламентного комитета Павел Фролов в блоге на «Цензор.нет» объяснил, что законопроект будет способствовать уплате роялти украинским исполнителям. В то же время, он добавил, что отдельные представители музыкального сообщества выступают против, ведь считают, что закон в нынешней редакции отменит все предыдущие аккредитации ОКУ, которые сейчас работают.

Источник: Левый берег