Внаслідок обстрілів Купʼянщини травмовано чоловіка: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 19 грудня близько 00:30 російські військовослужбовці обстріляли село Кіндрашівка: пошкоджено житловий будинок.

18 грудня приблизно о 21:20 ворог вкотре вдарив по місту Купʼянськ.

Отримав поранення 52-річний мирний житель. У місті пошкоджено низку приватних домоволодінь.

За попередніми даними, російська армія обстрілювала населені пункти з артилерії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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