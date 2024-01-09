Вранці окупанти обстріляли село Слобожанське – Синєгубов

Сьогодні близько 9 години відбувся ворожий обстріл село Слобожанське Липецької громади.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Пошкоджено будівлю Слобожанської сільської ради, вікна трьох житлових будинків.

Під обстріл потрапили наші енергетики, які проводили ремонтні роботи. На щастя, без постраждалих.

Унаслідок обстрілів окупантів без електрики залишаються близько 17 тисяч абонентів. За добу відновили електрику 1 011 абонентам.

На Куп’янському напрямку фіксуємо поновлення наступальних дій противника.

Цієї доби ЗСУ відбили кілька атак в напрямку Синьківки. Але всі штурми ворога прогнозовані й наші війська тримають позиції, жодної з них втрачено не було.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”