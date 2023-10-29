Все відбудуємо: в ДСНС показали знищену ракетним ударом пожежну частину на Харківщині

Вночі 27 жовтня ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм на Харківщині, постраждали 8 рятувальників.

В ДСНС України показали наслідки ракетної атаки окупантів на пожежну частину.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. 4 співробітників були доставлені в лікарню.

«На цю світлину нам все ще боляче дивитися. Пожежна частина міста Ізюм на Харківщині. Вірніше те, що від неї лишилося. Адже для рятувальника пожежна частина не просто будівля. Це другий дім, рідні стіни, колеги. Ми все відбудуємо! Ми повернемося у кожну пожежну частину, що наразі під окупацією!», – прокоментували в ДСНС України.





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