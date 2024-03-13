Виїжджати повторно не збираються: як живуть пенсіонери та інваліди в розбитому селі під Харковом

Пенсіонерка Лідія Дмитрівна згадує, як в Циркуни заходили окупанти. Від страху літня жінка навіть сьогодні заплющує очі. Крім неї в хаті були лежачий чоловік та донька з семирічним онуком.

Лідія Науменко

Як заскакували до нас. Я вже з переляку не пам’ятаю, скільки їх було, три чи чотири. Гвинтівки наставили: «Оружиє єсть?» Я кажу, яке оружіє, дитину мені не налякайте. Вони пробігли кругом, тоді на горище, потім вискочили. Слава богу.

Родина Лідії виїхала з села в травні. Повернулися після деокупації, коли енергетики почали заживлювати село. Каже, дуже допомагали волонтери.

Лідія Науменко

Чоловік був лежачий – памперси давали, коляску привозили, гігієнічні набори давали, спасибі богу. Дрова ж давали, буржуйку дали, газу як не було – варили там їсти.





Зараз в Циркунівській громаді діє Центр надання соціальної допомоги, створений ще до повномасштабного вторгнення. Робота йде відразу по кількох напрямках.

Микола Сікаленко, начальник Циркунівської СВА

Напрямки у Центру такі: обслуговування недієздатних осіб, які перебувають на домашньому режимі, надання допомоги різним верствам населення, люди з обмеженими можливостями і так далі. А також людям похилого віку, інвалідам. Окрім своїх обов’язків, вони охопили дуже великий спектр роботи.

Наталя Олександрівна живе з сином та донькою, обидва – інваліди першої групи. Каже, без волонтерів було б дуже важко.

Наталя Донцова

Привозять мені ліки, ми ж самі не вийдемо, і гігієну вони привозять, я продуктові набори. У війну у доньки почалися проблемі зі слухом, звернулася до волонтерів, вони мені не відмовили, знайшли спонсорів і ось вже другий тиждень донька в мене зі слуховим апаратом. Я їм дуже вдячна.





У «наметі незламності» на чергову відправку чекають готові продуктові набори для жителів громади.

Юлія Васильченко, директор Центру надання соціальних послуг Циркунівської ТГ

Ми маємо людей на домашньому догляді, це маломобільні люди, до яких ходять соцпрацівники, постійно ними опікуються, носять їм їжу, медикаменти – таких у нас 17 людей. Також у нашому Центрі ми надаємо послуги консультування та інформування, вдень буває від 60 до 100 людей. На обліку вже понад 300 інвалідів і люди похилого віку за 60. Це більшість жителів громади на цей час.

Циркуни звільнили від окупантів 7 травня 2022 року. В селі було зруйновано дев’яносто відсотків будівель. Проте близько половини жителів вже повернулися. За словами соцпрацівників, живуть навіть у дуже пошкоджених домівках і виїжджати повторно ніхто не збирається.









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