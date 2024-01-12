Випущена окупантами 2 січня по Харкову ракета розроблена Північною Кореєю – Генпрокуратура

Генпрокуратура має докази можливого використання збройними силами рф ракет, виготовлених у Північній Кореї.

Генеральний прокурор України Андрій Костін, перебуваючи з робочою поїздкою на Одещині, повідомив подробиці розслідування нещодавніх масованих обстрілів Одещини, Харківщини та інших регіонів країни, а також експертиз щодо походження використаної зброї.

«Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю. Триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Триває аналіз даних щодо інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині», – розповів Андрій Костін.

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