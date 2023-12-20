За минулу добу на Харківщині саперами знешкоджено 56 одиниць ворожих мін

За минулу добу 19 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 2,7 га території, з них 3860 кв.м за допомогою машин механізованого розмінування, 976 м ліній електропередач, 579 м автодоріг, 6 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

До робіт залучався 21 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 109 саперів та 46 одиниць техніки.

Саперами виявлено та знешкоджено 56 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4249 га території, 293 км автомобільних доріг, 2980 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів.

Виявлено та знешкоджено 86 тис. 407 ВНП.У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.

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