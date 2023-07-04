«За відвагу в надзвичайній ситуації»: в Ізюмі нагородили саперів

В Ізюмі голова ДСНС України Сергій Крук зустрівся із піротехніками, які розміновують Харківщину. За сумлінне виконання службових обов’язків під час війни рятувальники отримали відомчі відзнаки ДСНС – медалі «За відвагу в надзвичайній ситуації».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Голова ДСНС під час нагородження подякував рятувальникам та зазначив:

Кожен з вас ризикує власним життям, щоб зробити Україну знову чистою від російських мін. Але саме ви отримуєте найбільший практичний досвід у світі. Нам є про що розповідати європейським колегам. Дякую за вашу роботу. Завдяки вам в кожне деокуповане містечко Харківщини повертається життя.

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