Україна

Заблукав у полях на Харківщині: поліція врятувала чоловіка

Автор Геннадій Семенов
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На Харківщині працівники поліції врятували життя чоловіку, який загубився у Чугуївському районі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківській області.

16 жовтня о 22:06 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки села Соколове про те, що її чоловік заблукав у полі поблизу села Бірки Чугуївського району.

Протягом двох годин правоохоронці прочісували місцевість та виявили розшукуваного у полі між лісосмугами поблизу населених пунктів Бірки та Червоний Велетень. 

Заблукав у полях на Харківщині: поліція врятувала чоловіка 7

Працівники поліції вдягнули чоловіка у теплий одяг, напоїли та винесли з лісу. 

Постраждалий жертвою злочину не став. Його передали медикам.

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