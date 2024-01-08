Україна

Законопроєкт про мобілізацію потребує доопрацювання: у Раді вказали на недоліки

Автор Геннадій Семенов
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Одразу два парламентські комітети вважають, що законопроєкт про мобілізацію, поданий Кабінетом міністрів у грудні 2023 року, потребує доопрацювання.

Про це повідомив депутат України Олексій Гончаренко, пише УНІАН.

Народний обранець зазначив, що Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики  вважає, що в законопроєкті є корупційні ризики:  «Тільки що антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. Як я і казав, у такому вигляді його приймати категорично не можна», – заявив він. 

Також Гончаренко додав, що недоліки знайшов і Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Там проголосували за те, щоб рекомендувати профільному комітету доопрацювати його з урахуванням альтернативних законопроєктів.

«Розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, який би враховував в тому числі мою пропозицію про їхнє звільнення протягом 2 місяців», – повідомляє Гончаренко про рішення Комітету.

При цьому нардеп зауважив, що і цей комітет не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий.

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