Затримано трьох жителів Харкова за спробу перетнути державний кордон

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь здобули інформацію про підготовку незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон на ділянці відділу «Кельменці».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час спроби порушників здійснити свій задум прикордонники перехопили автомобіль, на якому провідник віз трьох чоловіків у бік державного кордону.

За доставку до Молдови в обхід контрольних постів та пунктів пропуску троє жителів Харкова заплатили по 3 тисячі доларів за кожного.

Затримані будуть нести відповідальність за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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