ЗСУ знищили 41 крилату ракету та 2 “Шахеди”

Противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами Shahed-136/131.Літаки стратегічної авіації у кількості 10-ти одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування «Калібр».

Із півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed-136/131.Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони «Shahed-136/131». До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань «Центр», «Південь» та «Схід» ПС ЗСУ. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

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