Бойко: Мы разорвем коммунальную петлю, которую уходящая власть накинула на шею каждого украинца ®

Партия «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» разорвет коммунальную петлю, которую уходящая власть накинула на шею каждого украинца. Такое заявление на Форуме Мира, который состоялся в Дружковке, сделал сооснователь политсилы Юрий Бойко.

В форуме приняли участие делегации из всех городов Донецкой области и региональные лидеры Донбасса – руководители промпредприятий, депутаты разных уровней, представители бизнеса, общественности, социальной, образовательной и медицинской сферы. Выступая перед собравшимися, Юрий Бойко и Наталия Королевская рассказали о первоочередных шагах Команды Мира после выборов.

«Сегодня каждого гражданина нашей страны больше всего беспокоят два вопроса – мир и тарифы. Мы презентовали наш план по достижению мира и реализуем его после выборов. Также мы провели переговоры с Россией о заключении прямых поставок газа, что позволит снизить его стоимость минимум на 25%. Мы разорвем ту коммунальную петлю, которую уходящий режим затянул на шее каждого украинца. Мы понимаем важность этого, мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем», – подчеркнул Юрий Бойко.

Отметим, с 2014 года тарифы для населения в Украине существенно возросли. Так, стоимость электроэнергии повысилась на 221%, водоснабжения – на 560%, тариф на газ вырос на 1080%, а на отопление – на 1240%. В то же время задолженность за услуги ЖКХ за этот период выросла в 4,6 раза и составила 55,6 млрд гривен.

Выступая на Форуме Мира, народный депутат от «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» Наталия Королевская отметила, что Команда Мира сделает все для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на востоке страны.

«Нельсон Мандела сказал: воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои – это те, кто устанавливает мир и начинает строить. У нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины не будут бояться рожать детей, ведь именно дети – смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать – побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс!» – заявила Наталия Королевская.