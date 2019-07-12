Евгений Пивоваров — ученый, который пошел в политику ☑

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в апреле, украинское общество затаило дыхание в ожидании первых активных действий. Для внутренней политики, главным решением нового президента стало объявление о роспуске Верховной Рады Украины. Как результат, 21 июля 2019 года украинцев ожидают досрочные парламентские выборы. В Украине действует смешанная избирательная система, поэтому выбирать будут отдельно мажоритарщиков, отдельно — по партийным спискам.

Как и ожидалось, на этих парламентских выборах не все лица нам знакомы. Приятно удивила партия «Слуга Народа», у которой большинство участников не были задействованы прежде в политике. Одним из таких мажоритарных кандидатов является Евгений Пивоваров, о котором можно почитать на википедии. Кандидат выдвигается на мажоритарном округе 175, центром которого является город Дергачи. Также округ охватывает Дергачевский район, часть Харьковского, г. Люботин.

Евгения Пивоварова нельзя назвать медийной личностью, он — преподаватель и профессор ХГУПТ. До этого времени никак не был связан с политической деятельностью, а свои силы направлял в науку, преподавание, бизнес и благотворительную сферу.

Можно с уверенностью сказать, что Евгений Павлович в научной и преподавательской деятельности успешно реализовал свои амбиции. В 36 лет он уже защитил диссертацию и стал самым молодым доктором наук по своей специальности «технология пищевой продукции». Сейчас является профессором кафедры технологии питания, членом специализированного ученого совета, соучредителем двух пищевых фабрик. Общий преподавательский стаж кандидата-мажоритарщика — 19 лет. За это время результаты его научных исследований были представлены в 139 публикациях, а он подготовил 4 кандидатов технических наук. Его исследования получали президентские гранты и премии, а Евгений Пивоваров стремился реализовать проекты не только для науки, но и для людей. Так, он создал более 400 рабочих мест на производствах в Харькове и настроил производство доступных, а главное качественных, продуктов питания по новаторским разработкам.

Желание помогать окружающим у ученого и предпринимателя отразилось и в его благотворительной деятельности. Неоднократно Пивоваров организовывал мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у молодежи, а также оказывал помощь представителям незащищенных слоев населения.

Евгений верит, что победа Зеленского является отправной точкой реальных изменений в Украине, поэтому он решил принять непосредственное участие и помочь команде президента, как кандидат от партии “Слуга Народа”.

Основными направлениями будущей политической деятельности Евгений Павлович определил заботу о здоровье украинцев, равноправии всех граждан нашей страны и экономическом благополучии.