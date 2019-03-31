Фотография с бюллетенем - на долгую память. Года на три (видео)

31 марта 2019 г. 17:00
Автор: Наталья Белокудря
318 просмотров

Правоохранители обновили оперативную информацию по обращениям граждан о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине.

Так, по состоянию на 14-00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 66 сообщений:

Из них 17 – это нарушения в списках;

7 фактов проведения незаконной агитации;

15 случаев фотографирования избирателями бюллетеней;

3 факта порчи бюллетеней;

Также были выявлены 4 факта прописки посторонних лиц и 20 фактов других нарушений.

Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений.

Ольга Грабарь, главный специалист ГУНП в Харьковской области

Поліцейські Харкіщвши зафіксували 83 порушення, більшість порушень пов»язані з фотографуванням виборчих бюлетенів, а також - проблеми зі списками. Вся інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. На даний час кримінальних проваджень немає, також немає затриманих осіб.

Информация о нарушениях во время процесса волеизъявления избирателей постоянно обновляется.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.