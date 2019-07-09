 

Геннадий Кернес: Только ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК сможет провести в Украине настоящую децентрализацию ®

09 июля 2019 г. 16:20
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Команда ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выработала ряд законодательных инициатив и сможет, избравшись в парламент, провести реальную децентрализацию. Об этом во время выступления на Форуме будущего городов Украины, который проходит 9 июля в Харькове, заявил городской голова Харькова Геннадий Кернес, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК

Он подчеркнул, что именно к партии «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК» присоединились мэры украинских городов, промышленники, предприниматели, представителей ОТГ, поселковых и сельских советов.

«Мы работаем каждый день, обеспечивая жизнедеятельность территорий, с населением, с горожанами, мы знаем их чаяния и проблемы. Знаем, как их необходимо решать. Для нас очень важно донести до людей мнение, каким мы видим развитие нашей страны, какими будут города будущего при новой законодательной власти после выборов 21 июля», - сказал Геннадий Кернес.

Он добавил, что одной из главных задач в следующем парламенте команда ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА видит продолжение реформы децентрализации, которая сегодня, по мнению мэра Харькова, превратилась в «показуху».

«Децентрализация была внедрена в 2015 году, тогда ей все хвалились, и у бюджетов в регионах начали расти показатели доходной части бюджета. Но в дальнейшем реформа стала сворачиваться. Гарантии государства, предусмотренные Бюджетным кодексом, не были выполнены. А расходы центральная власть, Кабмин перебрасывали на местные советы. Примеров – множество. В Харькове - это обеспечение инсулином горожан, которые инсулинозависимые харьковчане получали за счет местного бюджета. То же самое касается финансирования льгот на проезд в общественном транспорте. Потихоньку наши расходы сравнялись с доходами», - заявил мэр Харькова.

В связи с этим, как отметил Геннадий Кернес, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выработал ряд законодательных инициатив для развития децентрализации, добиться принятия которых партия намерена в Верховной Раде следующего созыва.

«Мы считаем, что только ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК готов к такому представительству, для принятия и успешной реализации законов на местах. Для нас очень важно, чтобы нас слышали, и видели наши достижения. В последние годы все стало политикой - тарифы, открыть какой-нибудь объект строительства, провести реконструкцию или ремонт. Все это необходимо согласовывать с Киевом, получать документы у Киева. Где уже ушедшая власть просила откаты, даже требовала. Я - против таких подходов. Я за те подходы, чтобы будущее было у наших детей, у наших родителей и у наших дедов. Что бы мы могли создавать рабочие места, предоставить возможность раскрыть людям свои способности и таланты», - подчеркнул городской голова Харькова.

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