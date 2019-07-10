 

Кандидат от «Слуги народа» Одарченко получил деканат в ХГУПТ «по наследству» – СМИ

10 июля 2019 г. 15:20
Источник: Восточный дозор
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Скандал, разгоревшийся вокруг декана ХГУПТ Андрея Одарченко, который, как и его брат-мажор, задерживался за вождение автомобиля в нетрезвом виде, набирает обороты.

Как сообщает «Харьков City» со ссылкой на «Восточный Дозор», деканом «Общепита» Одарченко стал «по наследству»: факультет управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельности ему в 2011 передал отец-проректор, оформивший себе перевод на соседнюю кафедру товароведения, управления качеством и экологической безопасности. Кафедру, которой, к слову, он сегодня заведует, Одарченко-старший предусмотрительно создал годом ранее.

Кстати, брат декана, Одарченко Дмитрий Николаевич – тот самый, которого обвиняют в создании смертельного ДТП и гибели блогера Андрея Василенко (amigo_s_ ) – числится профессором и доктором технических наук на кафедре отца. Однако это не вся «семейная история». Деканом экономического факультета ХГУПТ работает жена проректора, Татьяна Андросова.

Профессором же кафедры технологии питания числится доктор технических наук Павел Петрович Пивоваров – отец Евгения Пивоварова, кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 175-му одномандатному округу.

Это однокурсник декана Андрея Одарченко, который баллотируется, вновь таки, от партии «Слуга народа» по 170-му округу.

К слову, факультет, которым руководит Одарченко, в реже студентов слывет самым коррумпированным в университете, сообщает «Сегодня».

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