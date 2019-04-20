На Харьковщине в день тишины зафиксировали нарушения: на что жалуются избиратели

20 апреля, в «день тишины» правоохранители зарегистрировали 10 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Киевском, Шевченковском, Московском, Харьковском, Люботинском, Дергачевском, Основянском и Купянском районах Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 20 апреля в полицию обратились двое жителей Киевского района. Они сообщили о том, что на телеканалах транслировалась программа антиагитационного характера в отношении одного из кандидатов в Президенты Украины.

Жители Шевченковского и Харьковского районов увидели по телевизору агитационный ролик в поддержку одного из кандидатов в Президенты Украины и сообщили об этом в полицию.

Бигборды с агитационной рекламой кандидата на пост Президента Украины обнаружили в Московском, Купянском районе, а также в Люботине. Инофрмация об этом поступила в местные отделы полиции. Правоохранители проинформировали о выявленных фактах нарушений коммунальщиков, и сейчас принимаются меры по снятию рекламных носителей.

По адресу проживания жителя поселка Малая Даниловка пришли 3 приглашения на голосование лицам, которые давно умерли.

74-летний харьковчанин заявил в полицию о том, что в его почтовый ящик бросили 10 приглашений на выборы Президента Украины на неизвестных лиц. Мужчина отметил, что при этом ему и его сыну приглашений отправлено не было. В ходе проверки полицейские установили, что мужчина в собственном почтовом ящике обнаружил приглашение на выборы соседей. Сам заявитель в избирательных списках не значится.

Все сообщения должным образом зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений соответствующих отделов и отделений полиции. По всем сообщениям проводится проверка.