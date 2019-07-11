Рабинович: Зеленский не выполнил предвыборных обещаний – только голос за мир спасет страну ®

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил предвыборных обещаний, и теперь только голос за мир и снижение тарифов на выборах в Верховную Раду спасет страну. Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович на многотысячной акции в поддержку телеканала NewsOne и свободы слова в Украине, которая прошла 11 июля в Киеве.

Политик признался, что на президентских выборах голосовал за Зеленского, потому что думал, что отдает свой голос за мир, за достойную жизнь, за сытую Украину.

«Я отзываю свой голос, отданный за господина Зеленского, – потому что голосовал за мир, нормальные тарифы. Он говорит, что не занимается экономикой, но в то же время распределяет средства, выделенные на проведение военного парада на День Независимости. Деньги заложены в бюджет Украины, и президент не имеет права давать указания, куда их направить. Господин Зеленский, вы не читали Конституцию! Вы не имеете права давать указания сажать журналистов! Не служите олигархам, а служите народу!» – призвал парламентарий.

По его словам, Зеленский не выполняет обещаний, которые давал перед президентскими выборами.

«Единственный экономический пункт в программе партии «Слуга народа», за которую хотят проголосовать чуть ли не полстраны, – продажа украинской земли... Мира нет, о снижении тарифов «пошутили», а землю продадут! Если бы нашу землю предложил продать вороватый Порошенко, мы бы не дали ему это сделать. И сегодня, когда это предложит сделать уже новый улыбающийся президент, нам ни в коем случае нельзя попасть в ловушку. Так что давайте не дадим Зеленскому, который думает, что у людей под подушкой спрятаны миллиарды, вытянуть у нас последнее», – призвал народный депутат.

Политик уверен, что украинцы на выборах дадут оценку поведению президента, который ведет себя так же, как ранее вел себя Петр Порошенко.

«Надеюсь, что 21 июля мы проголосуем за настоящее снижение тарифов, мир, достойную жизнь. Надеюсь, что украинцы сделают выбор в пользу свободы слова, и тогда Украина станет действительно великой. Только голос за мир и снижение тарифов спасет страну», – резюмировал Вадим Рабинович.