Стали известны первые результаты выборов в объединенных территориальных общинах

23 декабря 2019 г. 11:37
Источник: Корреспондент.net
47 просмотров

Стали известны первые результаты выборов в 88 объединенных территориальных общинах, которые состоялись 22 декабря в Украине.

По предварительным данным, политическая партия Слуга народа получает 56% голосов на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах. Об этом политическая сила сообщила на своей странице в Facebook.

"Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", - говорится в сообщении.

"Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!", - добавили в партии.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.