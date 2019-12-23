Стали известны первые результаты выборов в объединенных территориальных общинах

Стали известны первые результаты выборов в 88 объединенных территориальных общинах, которые состоялись 22 декабря в Украине.

По предварительным данным, политическая партия Слуга народа получает 56% голосов на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах. Об этом политическая сила сообщила на своей странице в Facebook.

"Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", - говорится в сообщении.

"Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!", - добавили в партии.