«Выпил кофе и поехал по своим делам». Как голосовал Кернес на выборах президента Украины

Мэр Харькова Геннадий Кернес проголосовал на своем избирательном участке. Для этого он прибыл в школу, которая находится на Большой Даниловке.

Городской голова сказал, что, по его мнению, сегодня явка избирателей на голосование будет выше, чем в первом туре.

Харьков, по его оценкам, даст цифру в 70 процентов и выше.

Также городской голова прокомментировал свою недавнюю поездку в Израиль. На вопросы представителей СМИ ответ его был такой:

Геннадий Кернес: