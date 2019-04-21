«Выпил кофе и поехал по своим делам». Как голосовал Кернес на выборах президента Украины

Мэр Харькова Геннадий Кернес проголосовал на своем избирательном участке. Для этого он прибыл в школу, которая находится на Большой Даниловке.
Городской голова сказал, что, по его мнению, сегодня явка избирателей на голосование будет выше, чем в первом туре.
Харьков, по его оценкам, даст цифру в 70 процентов и выше.
Также городской голова прокомментировал свою недавнюю поездку в Израиль. На вопросы представителей СМИ ответ его был такой:
Геннадий Кернес:
Да я ездил. Я был неделю назад в Израиле у Коломойского, в его офисе, выпил кофе и поехал по своим делам - встречался с врачами.