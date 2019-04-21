Руководитель Харьковской области Юлия Светличная проголосовала на выборах президента Украины на своем избирательном участке.

«Я проголосовала за сильную страну, за единство и развитие Харьковской области, за то, чтобы каждый харьковчанин чувствовал себя частью страны и получал полную поддержку государства», - сказала Юлия Светличная.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, явка избирателей на данный момент составляет около 10 - 12%. Безопасность и общественный порядок в день второго тура выборов Президента Украины в нашем регионе обеспечивают около 10 тысяч правоохранителей.

По словам главы ХОГА, на данный момент не зафиксированы системные нарушения.

«Я надеюсь, что каждый гражданин придет на свой избирательный участок, исполнит свой гражданский долг и отдаст голос за того кандидата, которого он выбрал. А мы проведем этот процесс так же спокойно и безопасно, как и во время первого тура выборов», - отметила Юлия Светличная.