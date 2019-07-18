Юрий Бойко дал откровенное интервью о семье и детях: детали ®

Без нянек и заграничных школ: Юрий Бойко откровенно рассказал о своей семье

Юрий Бойко всегда ездит отдыхать с семьей, и все его дети учатся в Украине. Об этом кандидат в премьеры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко рассказал в программе «Личная территория».

«Секрет нашей семьи в том, что мы одно целое. Я себя не представляю без моей жены, она без меня. У нас и мысли не было, что мы поедем куда-то отдыхать порознь, что кто-то куда-то поедет без семьи. С годами мы стали одним целым», – сказал Юрий Бойко, отвечая на вопрос, в чем секрет его брака.

На вопрос, тяжело ли воспитывать шестерых детей, учитывая график работы политика, Юрий Бойко ответил:

«Первым детям уделяли больше внимания. Потом стало меньше времени. Старшие начали нам помогать. У нас действует принцип, что воспитывать нужно личным примером, как бы это банально не звучало, а второе - это то, что старшие должны заботиться о младших. И так было всегда – старший брат курировал младшего брата старшая сестра младшую сестру. У нас никогда не было нянек и чужих в семью не пускали», – отметил Юрий Бойко.

Кандидат в премьеры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ рассказал, что, несмотря на большое количество членов семьи, у них нет домрабтниц.

«Готовит жена сама. Она уверена, что мир семьи, созданный нами, не должны нарушать чужие люди. Нужно рассчитывать только на свои силы, решать все самостоятельно. И у нас никогда не было ни домработниц, ни нянек, хотя я и дети несколько раз предлагали нанять. Жена настояла на своем, и я с уважением воспринял это. Сам выношу мусор. Иногда. Мои родители и родители жены часто приезжают в гости, помогают по дому, гуляют с детьми.

По словам Юрия Анатольевича, у него сейчас времени на общение с детьми не хватает.

"Хотелось бы больше времени, но не скажу, что я отстранился от воспитания. Мы часто с ними общаемся, в воскресенье у нас семейный день… В последний раз младшему дарил футбольный мяч. Стараемся баловать, сказать, что держим в ежовых рукавицах – нет", – рассказал политик.

Для него является принципиальным, что дети должны учиться в Украине.

«Я считаю, что вообще нужно учиться здесь и жить в семье. Они все действительно учились в украинских вузах – это университет Шевченко, Киевский политех, это иняз. Младшие учатся в обычных школах. Самые обычные школы с нормальными учителями, нормальным директором. И дети нормальные, без наворотов. Старшие живут и работают в Украине», – рассказал Юрий Бойко.

С супругой – Верой Дмитриевной – политик познакомился в институте. "Он покорил меня человечностью и .добротой. И тем, что он – настоящий мужчина", – вспоминает Вера Бойко.

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