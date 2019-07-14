 

Зе кандидат Виктория Кинзбурская: дети должны знать свои гражданские права и обязанности ®

14 июля 2019 г. 16:17
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Правововое образовательно-развлекательное мероприятие для детей состоялось при поддержке кандидата от партии «Слуга народа» по 171 округу Харькова Виктории Кинзбурской. На бульваре Юрьева провели викторину на знание детьми своих гражданских прав и обязанностей. Детям задавали вопросы на правовые темы и вместе искали правильные ответы.

Организатор мероприятия, кандидат в депутаты Виктория Кинзбурская говорит - дети - это наше будущее. Именно они будут в будущем управлять страной, поэтому тот фундамент, который мы закладываем сегодня - на нем будет стоять Украина через 20 лет.

Дети должны знать свои права и обязанности,не бояться их отстаивать и расти ответственными гражданами.

Родители маленьких участников викторины оценили такую ​​инициативу.

«Я очень рада, что сейчас обращают внимание на эту сферу в воспитании. Ребенка учат писать, считать, а вот как быть ответственным гражданином  никто не учит. Знание своих прав и обязанностей защищает наших детей, потому что они знают чего достойны », - подчеркнула мать участника мероприятия Наталья Сидельник.

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