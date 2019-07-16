 

Зе кандидат Виктория Кинзбурская инициировала установление рекорда по рисованию рушника на земле ®

16 июля 2019 г. 13:25
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Акция «Рисуем украинский рушник» состоялась при поддержке кандидата в депутаты от партии «Слуга народа» Виктории Кинзбурской.

На плацу возле Дворца Спорта появилось огромное изображение украинского рушника. Его площадь составляет 3700 метров, что станет новым рекордом Украины. Сегодня организаторы подадут заявку на установление рекорда.

Идея акции родилась из желания показать, что вместе люди могут все, - рассказывает Виктория Кинзбурская.
По ее словам, к участию приглашались дети с родителями из ближайших микрорайонов, чтобы вместе со своей семьей рисовать на асфальте давний украинский символ.

«Нам очень понравилось мероприятие, - комментирует свое участие мама 7-летней Анны. Мы с дочкой не часто можем делать что-то вместе, а здесь имели такую ​​возможность - было весело и мне нравится мысль, что мы приняли участие в установлении рекорда».

Руководил процессом художник Сергей Редега. По его словам, оживить таким муралом на земле серое пространство перед Дворцом Спорта показалось ему интересным, поэтому он с радостью согласился.
Кроме того, рушник - это украинская традиция. В его орнамент всегда закладываются пожелания и символы благополучия, долголетия, верности и любви.

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