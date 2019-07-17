 

"Не может быть депутатом" - Зеленский прокомментировал двойное гражданство Куницкого

17 июля 2019 г. 20:53
Источник: Depo.Харьков
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В Харькове кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий не может быть народным депутатом, если у него будет другое гражданство.

Об этом в Харькове сегодня, 17 июля, сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал, не может быть депутатом", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ему доложили о том, что Куницкий "обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт".

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