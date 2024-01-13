Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю

Париж налаштований спільно посилювати можливості Києва у виготовленні систем озброєння на українській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на спільному зі своїм українським колегою брифінгу, повідомляє «Європейська правда».

«Ми налаштовані спільно посилювати спроможності України виготовляти системи озброєння на своїй землі та готові приходити до вас на допомогу в цій царині», — наголосив він.

За його словами, Париж продовжуватиме намагатися покращувати юридичні й організаційні рамки, щоб співпраця з Києвом ще краще розвивалася.

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