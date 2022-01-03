На премьер-министра Гаити произошло покушение, есть погибший и раненые

На премьер-министра Гаити Ариэля Анри произошло покушение, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Об этом пишет telesurtv.net.

Инцидент произошел 2 января во время празднования 218-летия независимости Гаити в городе Гонаев.

Когда Анри выходил из собора Сен-Шарль-де-Бороме, началась стрельба. Сам премьер не пострадал. На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, что служба безопасности защищает главу правительства.

«Район усиленно охранялся полицией, поскольку вооруженная банда, действующая в этом районе, предупредила, чтобы гаитянский лидер не появлялся в Гонаиве», — говорится в сообщении.

Из-за неудачного нападения отменили другие мероприятия, запланированные в рамках празднования независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года.

Отметим, Гаити переживает сейчас политический и социальный кризис, обострившийся с 7 июля после убийства президента Жовенеля Моиза группой наемников.

Напомним, в сентябре Генерального прокурора Гаити Бед-Форда Клода отправили в отставку после того, как возглавляемое им ведомство потребовало предъявить обвинение против временного премьер-министра страны Ариэля Анри по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Источник: Левый Берег