Польща починає екстрадувати в Україну чоловіків-ухилянтів

За оцінкою польської влади, до країни з початку повномасштабної війни потрапили близько 80 тисяч потенційних ухилянтів.

Польща вже почала працювати над цим, пише УНІАН із посиланням на Rzeczpospolita.

Речник Головного управління поліції Маріуш Цярка пояснив, що екстрадиція ухилянтів можлива за умов, що Україна подаватиме відповідний запит, а польський суд ухвалить відповідне рішення.

«Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу.

Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд», – пояснює Цярка.

Зазначається, що деякі з цих людей потрапили до Польщі через «зелений коридор».

Інші могли потрапити до країни нелегально через посередників.

Згідно з інформацією Rzeczpospolita, отриманою від Прикордонної служби, Польща вже видворила громадян України, які нелегально переправляли людей до Європи.

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