У Болгарії фермери перекрили дороги через продовження імпорту агропродукції з України

Болгарські фермери та власники переробних підприємств зранку 18 вересня заблокували транспортні розв’язки та дороги, протестуючи проти рішення парламенту не продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня

Про це повідомляє Forbes.ua із посиланням на Forbes Bulgaria. Представники 26 галузевих організацій оголосили безстроковий загальнонаціональний протест.

Вони вимагають продовження заборони на імпорт соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку з України, а також введення заборони на імпорт нерафінованої олії, свіжих та заморожених фруктів та овочів, молока та молочних продуктів, мʼяса та мʼясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну.

Представники аграріїв також вимагають виплатити фермерам компенсацію за збільшення виробничих витрат через війну в Україні до 30 вересня цього року та зняти обмеження на розмір допомоги.

Протестувальників на переговори запросив міністр сільського господарства Кирил Витєв. За його словами, будуть проведені переговори з Києвом, щоб експорт до Болгарії було затримано до повного уточнення продукції, кількості та механізмів ліцензійних режимів.

Премʼєр-міністр Микола Дєнков заявив, що фермери наразі виходять з вимогами, які вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені, тому що встановлюються терміни, які неможливо виконати. За його словами, деякі з вимог стосуються рішень Єврокомісії і уряд Болгарії не може їх скасувати, бо «потрібно дотримуватися правил».

Нагадаємо, Парламент Болгарії 14 вересня проголосував за зняття заборони на імпорт зернових з України. Раніше ця ініціатива викликала жваве обговорення, проти виступили галузеві організації і місцеві фермери. Їх представники заявили, що були шоковані таким рішенням. За словами голови Національної асоціації виробників зерна Ілії Проданова, це рішення не містить аналізу наслідків, які виникнуть через нього, і «ставить під загрозу болгарських виробників».

15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня.

Виконавчий орган ЄС проаналізував вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільгосппродукції на ринок ЄС і дійшов висновку, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках пʼяти держав – членів ЄС, які вимагали заборони.

Водночас в Єврокомісії зазначили, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи – наприклад систему ліцензування експорту – протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

Водночас Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна. У відповідь Україна планує подати позов до арбітражу СОТ проти цих країн.

Іспанія вважає заборону на українське зерно з боку деяких країн ЄС незаконною, повідомив міністр сільського господарства країни Луїс Планас Пучадес. Його французький колега Марк Фено розкритикував ці кроки, заявивши, що вони ставлять під сумнів європейську солідарність.

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