Світ

У Китаї стався сильний землетрус: є зруйновані будинки та загиблі

Автор Геннадій Семенов
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Сильний землетрус увечері в понеділок, 18 грудня стався на північному заході Китаю.

Як пише Кореспондент, принаймні 111 людей загинули, понад 200 отримали поранення, повідомило Центральне телебачення Китаю.

Спочатку повідомлялося про вісім загиблих, однак згодом ця цифра збільшилася.

У Китаї стався сильний землетрус: є зруйновані будинки та загиблі 7

Сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися пізно увечері в провінції Ганьсу на північному заході країни.

В епіцентрі та прилеглих районах є зруйновані будинки та об’єкти інфраструктури, через це в кількох населених пунктах зникла електрика та водопостачання. Найбільше постраждав повіт Цзішишань, що у центрі зони лиха.

У Китаї стався сильний землетрус: є зруйновані будинки та загиблі 9

Наразі екстрені служби продовжують розбирати завали та усувати наслідки, кількість жертв може збільшитися.

Лідер КНР Сі Цзіньпін попросив владу «зробити все можливе», щоб допомогти постраждалим та розмістити жителів зруйнованих будинків.

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