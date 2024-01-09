У секторі Гази армія Ізраїлю виявила підземний завод із виробництва ракет

Армія Ізраїлю виявила значний підземний комплекс у секторі Гази, який призначений для виготовлення озброєнь, що включає підземні майстерні для створення ракет дальнього радіуса дії.

Як пише Фокус, про це повідомляє Reuters.

Військові оголосили, що крім ракет, у підземних майстернях також виготовляли репліки або модифікації звичайних боєприпасів.

Крім того, ці приміщення були під’єднані через підземні шахти до системи тунелів, призначеної для транспортування зброї до бойових підрозділів по всій території сектору Гази.

Також на заводі є кілька ліфтів, призначених для зручного транспортування як заготовок, так і готових боєприпасів.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що ХАМАС стратегічно розміщує свою військову інфраструктуру в житлових районах з метою створення перешкод для можливих атак і ускладнення проведення операцій проти неї.

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