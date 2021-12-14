В ЕС хотят ужесточить правила въезда для вакцинированных туристов

В ближайшее время для туристов, которые путешествуют в страны ЕС, могут ввести обязательные тесты на COVID-19 для разрешения въезда. То есть одного теста о вакцинации уже будет недостаточно, сообщает UA.NEWS со ссылкой на Schengenvisainfo.

Уточняется, что такую меру на днях обсуждали министры здравоохранения государств-членов ЕС. Введение дополнительных тестов перед пересечением границы поможет предотвратить дальнейшее распространение штамма «Омикрон» на территории Европы, а также остановить рост общего числа случаев COVID.

На данный момент требование отрицательных результатов тестов для вакцинированных туристов должно стать обязательным для поездок во все страны ЕС – на такой позиции больше всего настаивал министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге.