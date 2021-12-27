В мире число COVID-случаев превысило 280 миллионов

С начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 280 случаев заболевания, свидетельствуют данные Worldometer в понедельник, 27 декабря.

На данный момент зарегистрировано 280 410 835 случаев заболевания.

При этом 250 524 229 человек уже выздоровели, а 5 418 823 — умерли.

На данный момент коронавирусом в мире болеет около 24,5 миллионов человек. В Украине ситуация улучшается.

Украина находится на 17 месте в мире по коронавирусным показателям. За минувшие сутки в стране впервые с сентября было обнаружено менее 2000 случаев.

На прошлой неделе в мире было зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки — более 973 тысяч.

Источник: Корреспондент