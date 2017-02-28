 

Ученые нашли замену антибиотикам в крови драконов с острова Комодо

28 февраля 2017 г. 8:16
Источник: Зеркало недели
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Ученые заявили о том, что в крови комодских варанов, которые являются самыми крупными современными ящерицами, можно найти большой спектр  антимикробных пептидов, обладающих хорошими перспективами практического использования. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Proteome Research.

Известно, что слюна комодских варанов исключительно богата микрофлорой, которая помогает им в охоте, вызывая заражение и гибель жертвы даже после несмертельного укуса. Однако эта микробиота опасна и для самих ящеров, поэтому их кров особенно богата пептидами, сдерживающими активность бактерий. Исследователям удалось выявить 47 подобных молекул.

Эти протеины содержат избыток отрицательно заряженных аминокислот, которые позволяют им связываться с клеточной стенкой и мембранами бактерий, создавая поры, нарушающие целостность и гомеостаз клетки и приводящие к ее гибели. Заряд таких молекул и позволил ученым изолировать их с помощью гидрогеля из положительно заряженных полимеров.  

Подтвердив их противомикробное действие и установив аминокислотный состав, ученые синтезировали несколько самых эффективных пептидов. Их испытали на мультирезистентной синегнойной палочке Pseudomona aeruginosa, а также стафилококках MRSA, которые вызывают одни из наиболее трудноизлечимых инфекций. Из восьми полученных учеными пептидов семь показали потрясающую эффективность, полностью уничтожив бактериальные колонии.

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