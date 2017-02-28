НБУ на 1 марта ослабил курс гривны к доллару до 27,16

Евро подорожал на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,16 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2716,3714 гривны за 100 долларов (+11,0042);

2878,5388 гривны за 100 евро (+14,3665);

4,6864 гривны за 10 рублей (+0,0169).

Сегодня днем курс доллара в продаже повысился на 3 копейки - до 27,17 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку - 26,76 гривен за доллар. По сравнению с данными 27 февраля, курс евро в продаже повысился на 5 копеек - до 28,92 гривен за евро.

