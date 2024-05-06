Кількість травмованих внаслідок авіаударів по Харкову на Великдень збільшилася до 16

5 травня близько 14:20 війська рф завдали трьох авіаударів по Шевченківському району Харкову: 16 мирних жителів травмовано. За попередніми даними, ворог застосував УМПБ Д30-СН – уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під ударом ворога опинилися житлові квартали Шевченківського району. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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