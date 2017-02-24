НБУ упростил иностранные операции украинцев

Украинцам будет проще размещать средства на иностранных счетах

Национальный банк Украины пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и ​​осуществление инвестиций за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, теперь физилица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий НБУ.

Также украинцы смогут без индивидуальных лицензий НБУ осуществлять инвестиции за рубежом за счет средств, находящихся за пределами Украины.

В то же время физические лица, как и раньше, должны иметь индивидуальные лицензии НБУ для осуществления перевода средств с Украины с целью их инвестирования или размещения на зарубежных счетах. Эта норма направлена на регулирование оттока капитала из Украины.

Подчеркиваем, что возможность проведения ряда операций по размещению средств на зарубежных счетах и ​​осуществление инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий НБУ не освобождает физических лиц от обязанности декларировать доходы и платить налоги с них в Украине в соответствии с национальным законодательством.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 23 февраля 2017 №14 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу с 25 февраля 2017 года.

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