Чрезвычайное положение в энергетике Украины. Грозят ли харьковчанам веерные отключения?

Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии в Украине начинает действовать сегодня, о его введении Кабинет Министров сообщил накануне. Основной причиной стало блокирование поставок угля антрацитовой группы с временно неподконтрольных территорий. Активисты и ветераны добробатов объявили о начале блокады временно оккупированных территорий Донбасса еще в конце прошлого года. В начале февраля ими были заблокированы железнодорожные ветки и в Луганской, и в Донецкой области, после участники перекрыли также трассу Ясиноватая-Константиновка - их главное требование прекратить торговлю с оккупантами. Тем временем, в Кабмине сообщили, что готовы поддержать борьбу с контрабандой и усилить контроль на линии разграничения, но подчеркивают что блокада, которая происходит сейчас приведет к дефициту энергоресурсов. А в последствии грозит перебоям в подаче электроэнергии и тепла не только важным предприятиям и стратегическим объектам, но и в жилые дома. Согласно решению Кабмина, начиная с сегодняшнего дня, во всех областях Украины рекомендовано уменьшить потребление энергии в пиковые часы. В крупнейших промышленных регионах, среди которых и Харьковщина, уже состоялись заседания областных антикризисных энергетических штабов. такие собрания, отметили в ХОГА, будут проводиться ежедневно. В данный момент, рассказывают уже в "облэнерго", харьковчанам веерные отключения не грозят, запасов угля на ТЭС хватит еще минимум на месяц. Экстренные меры будут вводиться лишь когда появится дисбаланс - в случае если потребление элетроэнергии будет выше чем её поставки.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":

Даже в случае неблагоприятного развития ситуации веерные отключения не коснутся учебных и медицинских учреждений, населения, объектов социальнойо инфраструктуры. Вся нагрузка по отключениям ляжет на промышленные предприятия. Но мы надеемся, что такой момент не придет.

О том, что ситуация в области контролируемая, отмечают и в обладминистрации. Тем временем, мнения активистов из разных общественных организаций Харькова разделились. Часть поддерживают участников блокады и настаивают, что власть должна прекратить торговлю с оккупированными территориями. Другие - выступают все же против блокирования. Глава гражданского корпуса "Азов" Олег Ширяев рассказывает, их активисты тоже выезжали на блокаду жд путей в зоне АТО, поскольку прежде всего поддерживают борьбу с контрабандой. Однако уже после прибытия на место, говорит Ширяев, отказались принимать в ней участие.

Олег Ширяев, глава ГК "Азов":

Это чистый пиар, но самое главное, что мы разобрались к чему может привести эта пиар-акция и следствием чего она является, это просто, знаете, война олигархов. Блокаду сейчас делать нельзя. Потому что она приведет к веерным отключениям, отсутствию света и тепла. Самое главное сейчас - думать о народе и вести с властью разговор о том, что конкретно пошагово нужно выработать стратегию и реализовать её, реализовать энергетическую независимость нашей страны.

Тем временем, Президент Петр Порошенко анонсировал, что вопрос о блокаде в зоне АТО будет рассмотрен в ходе заседния Совета национальной безопасности Украины, в том числе будет обсуждаться поиск альтерантивных источников поставки угля.